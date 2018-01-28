Вашингтон, 28 января, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него много проблем с Европейским союзом, так как это наднациональное объединение европейским стран крайне несправедливо относится к США. Такое заявление Трамп сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано сегодня, 28 января, в газете Daily Mail.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«У меня много проблем с Европейским союзом, это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский союз очень нечестно относится к Соединённым Штатам в том, что касается торговли», — сказал Трамп.

Он пояснил, что американским товарам крайне трудно попасть на рынки стран Европейского союза.

«Тем не менее они отправляют нам свой товар — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно», — заявил американский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая администрация президента США Барака Обамы пыталась навязать странам ЕС соглашение о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве (ТТИП), которое бы полностью открыло евросоюзные рынки для американских товаров.

У администрации Обамы это почти получилось, однако ведущие страны ЕС вовремя спохватились и спустили ТТИП на тормозах, так как оно явно угрожало крупному и среднему евросоюзному бизнесу.