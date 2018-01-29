Варшава, 29 января, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Скандал в Польше, связанный с показанной в телерепортаже деятельностью местных неонацистов, не утихает. Съемки велись еще весной прошлого года, на праздновании дня рождения Гитлера; почему репортаж появился в эфире именно сейчас, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Mazaki Польские националисты

После «санации» совета министров Польша нарастила усилия в обсуждении с Германией вопроса о репарациях: правящая партия «Право и Справедливость» заговорила о том, что нужно заручиться поддержкой Израиля и США, пошли туманные намеки о судебном иске в США против Германии. Разгоревшийся скандал вокруг современных последователей Гитлера здесь оказывается крайне некстати, бросая тень на аргументы страны — «жертвы тоталитарного нацистского режима»: с этим образом плохо вяжется наличие гитлеровцев-неонацистов.

Репутационная потеря осложняется пробуждением старой неприязни, скандал с неонацистами вышел далеко за пределы местной проблемы, о нем пишут СМИ во многих странах. Более того, генеральный директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Зингер, не забыв упомянуть о том, что правительство Польши осудило фашистскую деятельность, посетовал:

«Антисемитизм и ксенофобия растут угрожающими темпами в Польше… К сожалению, это был едва ли отдельный инцидент, и его нельзя рассматривать таковым».

Слова Зингера не беспочвенны, достаточно вспомнить прошедший в Варшаве 11 ноября 2017 года Марш независимости, в котором участвовали порядка 60 000 польских националистов. Польское правительство, в свою очередь, поспешило сгладить острые углы, пообещав быть нетерпимым к фашистам и коммунистам. А проправительственные СМИ с готовностью набросились на назначенную козлом отпущения Коммунистическую партию Польши.

Чем чревата такая линия поведения и при чем тут поджог Рейхстага в 1933 году, читайте в статье: Варшава готовит новый «поджог Рейхстага»?

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