Хельсинки, 28 января, 2018, 12:44 — ИА Регнум. В Финляндии сегодня, 28 января, проходят выборы президента страны. Около 2 тыс. избирательных участков открылось в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

launedekeg.wordpress.com Выборы

Голосование продлится до 20:00 по местному времени. При этом известно, что досрочное голосование на выборах президента Финляндии состоялось с 17 по 23 января. По данным властей, в досрочном голосовании приняли участие 36,7% избирателей, или более 1,5 млн человек.

На пост президента Финляндии претендуют восемь человек, выдвинутых как от политических партий, так и от различных движений избирателей.

В качестве независимого кандидата в выборах участвует действующий президент Саули Ниинистё. Собственно, по данным социологических опросов он является бесспорным фаворитом — за него готовы проголосовать 60% избирателей.

Голосовать в Финляндии имеют право граждане, достигшие 18-летнего возраста. По данным МВД страны право голоса имеет порядка 4,2 млн человек. Всего в Финляндии проживает 5,5 млн человек.

Согласно действующему в Финляндии законодательству, победу в первом туре может одержать кандидат, набравший более 50% голосов. Если этого не произойдёт, будет объявлен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравших наибольшее число голосов в первом туре. Президент Финляндии избирается на шесть лет.