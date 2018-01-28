Симферополь, 28 января, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В Крыму считают популизмом заявление украинского депутата Сергея Куницына о том, что бандеровцы и их приспешники, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года, могли бы удержать Крым. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 января, заместитель председателя комитета крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Vahe Martirosyan Крым

Он заявил, что по его убеждению, в любом случае вернулся бы в состав России, несмотря ни на какие попытки украинской власти его удержать.

«Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И, конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня — чистый популизм», — заявил Гемпель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын, который сейчас является депутатом верховной рады от Блока Петра Порошенко, рассказал, что во время проведения референдума в Крыму о самоопределении, он предлагал исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову ряд мер по удержанию полуострова в составе Украины.

В частности, Куницын утверждает, что предлагал вновь наделить Крым самыми широкими полномочиями самоуправления, аналогичными прописанным в конституции 1992 года. Напомним, что эти полномочия украинские власти забрали уже в 1995 году, обманув тем самым крымчан. По всей видимости Куницын предлагал бандеровцам и их приспешникам впоследствии совершить такой же обман.

Но план Куницына не сработал, по его словам новые украинские власти опаздали на неделю.