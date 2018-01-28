Кабул, 28 января, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Афганистане сегодня, 28 января, объявлен общенациональный траур по погибшим в террористическом акте, совершенном боевиками экстремистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) накануне в Кабуле. Об этом сообщает TOLO News.

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Сообщается, что афганское правительство объявило воскресенье, 28 января, днём национального траура после вчерашнего ужасающего взрыва в Кабуле, в результате которого погибло по меньшей мере 95 человек.

29 января также объявлен выходным днём для жителей Кабула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в Кабуле в квартале Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания, рядом со старым зданием МВД Афганистана прогремел мощный взрыв.

В результате теракта погибли 95 человек, ранения получили более 150.

Ответственность за взрыв взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).