Москва, 28 января, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В Совфеде обвинения премьер-министра Польши в адрес России расценили как безосновательные и назвали главную угрозу для Польши, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Россия на сегодняшний день является наиболее опасной угрозой для Польши, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью изданию Politico.

«Что касается обвинений в адрес России, с которыми выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, то наша страна не дала для них ни одного повода. Подчеркиваю — ни одного», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что подобные обвинения не улучшают российско-польские отношения.

Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии, указал он.

«Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм. А почва для этой идеологии в стране есть — национализм просто зашкаливает», — добавил он.