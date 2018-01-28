Киев, 28 января, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Депутат верховной рады Украины Сергей Куницын (Блок Петра Порошенко) в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал, как он предлагал пришедшим к власти после государственного переворота на Украине бандеровцам и их приспешникам вновь обмануть крымчан. Интервью с Куницыным было показано накануне, 28 января.

ВАДИМ ЧУПРИНА Куницын Сергей и Кубив Степан в верховной раде

По словам Куницына, сразу после государственного переворота на Украине, когда исполняющим обязанности президента страны стал Александр Турчинов, он пришел к нему и предложил «собрать верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия» и вернуться к закону 1992 года, согласно которому республика считалась отдельным государством, входящим в состав Украины.

Это было в тот момент, когда в Крыму прошел референдум о самоопределении. Куницын прямо пояснил, что таким образом он хотел выиграть время и «нивелировать референдум».

«На это я получил ответ, что всё это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — рассказывает депутат.

Куницын сетует, что украинские власти, по его мнению, опоздали с решением крымского вопроса «всего на неделю», так как не смогли выбрать ответственное за это лицо.

Напомним, Куницын говорит о конституции 1992 года, по которой Крым считался суверенным государством, входившим в состав Украины. Дело в том, что сразу после распада Советского Союза жители Крыма возмутились тем, что они оказались в составе нового украинского государства, а не России. Большинство жителей полуострова — русские.

Чтобы как-то успокоить ситуацию, тогдашние украинские власти согласились считать Крым «суверенным государством», входящим в состав Украины. По конституции 1992 года Крым имел право самостоятельно осуществлять все полномочия, кроме тех, которые делегирует Украине добровольно. Кроме того, у республики был собственный президент.

Однако уже в марте 1995 года верховная рада изменила основной закон страны и признала Крым автономной республикой в составе Украины. Пост президента был упразднён, а полуостров фактически стал одной из областей Украины.

По сути, Куницын предлагал бандеровцам и их приспешникам обмануть крымчан по сценарию первой половины 90-х годов XX века.