Омск, 28 января, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек при пожаре в общежитии в посёлке Новоомский Омской области. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Возгорание произошло в одной из комнат общежития на четвертом этаже. Причиной пожара послужило воспламенение электроплиты, на которой 23-летний молодой человек, проживавший в помещении, готовил еду.

Соседи почувствовали задымление, после чего они вынесли пострадавшего жильца из его комнаты и вызвали сотрудников МЧС.

Однако во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли проживающие по соседству 36-летняя женщина, её 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также соседки — женщины в возрасте 44 и 23 лет.

Помимо 23-летнего молодого человека медицинская помощь потребовалась ещё шестерым жильцам общежития.