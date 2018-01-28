Санкт-Петербург, 28 января, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Общественное движение Putin Team начало акцию «Помни свои корни». Первой в ней приняла участие певица, заслуженная артистка Российской Федерации Зара. Она посетила роднуюАкадемическую гимназию №56 в Санкт-Петербурге, и встретилась с ее преподавателями и учениками Академической гимназии №56, в которой училась.

Putinteam.ru Певица Зара (Putin Team)

Свой визит певица Зара приурочила к важной для Санкт-Петербурга и всей страны дате: ровно 75 лет назад произошло полное снятие блокады Ленинграда. Военная тема прошла красной линией через всю встречу. Так, в перерывах между общением с публикой певица исполняла военные песни.

Гимназисты много интересовались историей успеха певицы. Отвечая на их вопросы, Зара призывала детей верить в себя несмотря ни на что, не останавливаться, когда на пути появляются препятствия, и трудиться. Певица напомнила, как важно знать свои корни, культуру, помнить людей, благодаря которым каждый из нас состоялся в жизни. Она много рассказывала о школьных годах и учителях, благодарила каждого из них.

Рассказала певица и о своем решении присоединиться к акции и движению Putin Team.

«Первые шаги к моему успеху начались именно в родной школе. Здесь не только дали образование, но и научили человечности, неравнодушию, целеустремленности, уважению к труду и своей Родине. Мне хотелось бы передать ребятам, как эстафетную палочку, мои секреты, мои надежды и разделить с ними любовь к нашим учителям и воспитателям. Именно так и формируются те важные ценности, на которых мы с командой единомышленников строим будущее нашей страны», — рассказала Зара.

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