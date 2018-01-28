Екатеринбург, 28 января, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся очный полуфинал Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» в Уральском федеральном округе. В очном полуфинале приняли участие студенты из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, показавшие наилучшие результаты в отборочном этапе.

Managecup.ru Кубок по менеджменту для студентов «Управляй!»

С приветственным словом к участникам обратился Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

«Проведение таких состязаний — важное и нужное дело… Нет недостатка и в талантливых молодых ребятах, способных работать в сфере управления. Все присутствующие в этом зале — яркое тому подтверждение», — отметил Игорь Холманских в своем выступлении.

Мероприятие дает старт целому ряду управленческих состязаний в Уральском федеральном округе в 2018 году. В марте в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет финал Кубка Уральского федерального округа по стратегии и управлению бизнесом.

На полуфинале «Управляй!» навыки участников работать в команде, взаимодействовать с коллегами и демонстрировать результаты проведенной работы оценили эксперты — представители таких крупных работодателей, как ПАО Сбербанк, ПАО МТС, Леруа Мерлен, ОЭЗ Алабуга и представители бизнес-объединений Свердловской области.

Среди участников уральского полуфинала соревновался магистрант Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина и сотрудник аппарата Уральского Банка Сбербанка России Максим Кириллов, показавший наилучший результат в рейтинге полуфиналистов Уральского федерального округа. Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин, выступая с приветственным словом перед участниками, отдельно обратился и пожелал удачи своему сотруднику. Максим уже получал высокие оценки своих управленческих навыков, став вице-чемпионом мира на Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом, который прошел в 2017 году в Дохе, Катар.

Цель Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций. В рамках Кубка участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

Российская сборная уже 5 раз выигрывала всемирный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (в 2009, 2012, 2014, 2015 и 2016 годах). Участники Кубка, которые войдут в число победителей, смогут померится силами и знаниями с лучшими студентами и действующими менеджерами мира на чемпионате 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок по менеджменту для студентов «Управляй!» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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