Вашингтон, 28 января, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Российский лыжник Андрей Шамшурин скончался во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов. Об этом сегодня, 28 января, сообщает журнал «Лыжный спорт».

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Чемпионат мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018 проходит в американском штате Миннесота. В нём принимают участие лыжники старше 30 лет любого спортивного разряда, как мужчины, так и женщины. Шамшурин бежал на дистанцию в 40 километров.

54-летний Шамшурин почти добрался до финиша — ему оставалось всего несколько километров. Причина смерти лыжника не сообщается. Тело мужчины предстоит перевезти в Россию.