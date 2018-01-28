Рига, 28 января, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Украинский боксер Александр Усик победил латвийского боксера Майриса Бриедиса в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первой тяжелой весовой категории (до 90,71 кг). Бой состоялся в ночь на 28 января в Риге.

Andriy Makukha Александр Усик

Поединок продлился 12 раундов и победа досталась Усику раздельным решением судей (114−114, 115−113, 115−113). Проиграв бой, Бриедис лишился титула чемпиона мира по версии WBC. Усик стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

Кроме того, Усик в четвертый раз смог защитить свой титул чемпиона мира по версии WBO, а также одержал 14-ю победу в карьере. Всего усик провел 14 боев в которых 11 раз победил нокаутом.

А вот для Бриедиса этот бой стал первым поражением. Всего латвийский боксёр провел 23 поединка, 18 из которых смог выиграть нокаутом.

Второй полуфинал WBSS в категории первого полутяжелого веса состоится в Сочи 3 февраля. На ринге сойдутся чемпион мира по версии IBF российский боксер Мурат Гассиев и обладатель пояса WBA Regular кубинец Юниер Дортикос.