Иркутск, 28 января, 2018, 08:42 — ИА Регнум. На самом крупном острове озера Байкал — Ольхон сгорела туристическая база. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области.

Tammy Sue Пожар

Сообщается, что пожар произошел в двухэтажном доме, который был переоборудован владельцем под туристическую базу. В момент пожара в доме находились 16 человек. Среди них были восемь граждан Южной Кореи, четверо граждан Китая, а также четверо сотрудников турбазы.

Площадь возгорания составила 100 кв метров.

Из Иркутска к месту пожара на вертолете были направлены две бригады центра медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим.

С огнем удалось справиться. На данный момент известно, что при пожаре погибли два человека. По всей видимости это граждане Китая.

Сотрудница базы получила ожоги 30% кожного покрова. Ещё один сотрудник находится в тяжелом состоянии — у него диагностированы ожоги 2−3 степени.

Двое иностранцев получили легкие травмы, а еще двое — переломы. Уточняется, что гражданин Южной Кореи выпрыгнул из окна второго этажа и сломал ногу.

Причина пожара устанавливается.