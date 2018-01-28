Москва, 28 января, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал переизбрание Милоша Земана на пост президента Чехии. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал накануне, 27 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«На выборах президента Чехии — вопреки мощной информационной кампании — победил Милош Земан. Прожив в Праге пять лет, я был впечатлён здравым смыслом этого народа», — написал Пушков.

Напомним, в Чехии накануне завершился второй тур президентских выборов. После подсчёта 100% голосов стало известно, что победу одержал действующий президент Милош Земан.

Земан набрал 51,36% голосов, его соперник — экс-председатель Академии наук Иржи Драгош — 48,63%. Явка составила 66,6%.

Драгош уже признал своё поражение на президентских выборах и поздравил Земана с победой.