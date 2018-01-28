Пекин, 28 января, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в ходе встречи со своим японским коллегой Таро Коно призвал Токио предпринять совместные с Пекином усилия для улучшения отношений между двумя странами. Об этом сегодня, 28 января, сообщает агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Известно, что министр иностранных дел Японии Таро Коно находится в Китае с официальным визитом, который продлится с 27 по 28 января.

В ходе переговоров Ван И отметил, что власти его страны обратили внимание на недавние позитивные высказывания японского руководства. В связи с этим официальный Пекин выражает надежду, что данные заявления будут подтверждены конкретными действиями.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Россией и Китаем в северокорейской проблеме.

Стоит отметить, что Япония со времен окончания Второй мировой войны остается фактически оккупированной американскими войсками страной. Внешняя политика Японии крайне зависит от того курса, который определили в Вашингтоне, хотя в последнее время Токио и пытается проявлять большую самостоятельность.

Недавно Белый дом выпустил новую стратегию национальной безопасности США, в которой четко сказано, что главные стратегические угрозы для Америки — это Россия и Китай.