Москва, 28 января, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Церемония прощания с известным журналистом-международником Борисом Тумановым состоится 28 января в морге Городской клинической больницы имени Буянова в Москве. Об этом на своей странице в Facebook написал сын покойного Григорий Туманов.

Pxhere.com Траур

Траурное мероприятие начнется в 10:30 мск по адресу Бакинская, 26, отметил он. Ранее Григорий Туманов сообщил, что журналист скончался в кругу семьи, его смерть была безболезненной и спокойной.

Тело журналиста кремируют 29 января. Дата похорон пока неизвестна.

Григорий также назвал жизнь отца невероятной, отметив, что прожить 79 лет — «круто». Он рассказал, что не наговорился с отцом, и что тот слишком любил приключения.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Борис Туманов умер 26 января в Москве в возрасте 79 лет от остановки сердца. Он известен работой в «Известиях», ТАСС, журнале «Наука и жизнь».

Туманов был корреспондентом в франкоязычных странах Африки, Конго, Мавритании, Сенегале, сотрудничал с отечественными и зарубежными СМИ: бельгийской газетой «La Libre Belgique», польской «Gazeta Wyborcza», радиостанциями Radio France Internationale и France Culture.