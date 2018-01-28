Париж, 28 января, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон решительно осудил теракт в Кабуле и выразил поддержку народу Афганистана, противостоящему экстремистам. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Кровавую акцию в центре афганской столицы Макрон назвал «гнусным терактом». Он добавил, что обращает полные скорби мысли к народу, который слишком сильно пострадал от террора. Франция поддерживает народ Афганистана, заверил он.

В ночь на 28 января огни на Эйфелевой башне были погашены в память о жертвах взрыва в Кабуле. Подсветку отключили в полночь, траурная акция продлилась один час.

В своем микроблоге мэр Парижа Анн Идальго пояснила, что символический жест призван показать жителям Афганистана: французы солидарны с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в центре Кабула взлетел на воздух автомобиль скорой помощи. Взрыв был столь мощным, что унес жизни 95 человек.

Более 160 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя члены группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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