Кабул, 28 января, 2018, 04:18 — ИА Регнум. В момент мощного взрыва в центре Кабула неподалеку находился глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел. Об этом сообщает американская телекомпания CBS.

TSgt Angelita Lawrence Джозеф Вотел

Как пояснил руководитель пресс-службы СЕНТКОМ полковник Джон Томас, генерал Вотел был 27 января в столице Афганистана, где проводил запланированные встречи. Когда произошел теракт, Вотел был в здании министерства обороны, на расстоянии трех километров.

Томас отметил, что генералу ничего не угрожало. Он также выразил соболезнования родственникам погибших при теракте.

Афганистан наряду с Ираком и Сирией входит в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ. Она распространяется на ближневосточные страны, Восточную Африку и Центральную Азию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на площади Садарат в Кабуле прогремел мощный взрыв. На воздух взлетела карета скорой помощи, начиненная взрывчаткой. Автомобиль находился у контрольно-пропускного пункта полиции.

Жертвами теракта стали 95 человек, более 160 пострадали. Ответственность за кровавую акцию взяли на себя боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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