Вашингтон, 28 января, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом будет касаться пяти основных аспектов — экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Доклад «О положении страны» станет для Трампа первой ежегодной речью в конгрессе. Мероприятие состоится 30 января. 20 января 2017 года программная речь Трампа на инаугурации послужила заменой ежегодного выступления американского лидера.

В экономическом разделе Трамп скажет о проведенной налоговой реформе, принятым мерам по снижению регулирования экономики, отметит рост ВВП и рекордные показатели фондового рынка, а также расскажет о своей политике по созданию рабочих мест. Он также озвучит планы по быстрому восстановлению инфраструктуры на $1 трлн.

В разделе об иммиграции речь пойдет о недавних инициативах по ужесточению контроля на границах и введению некоторых послаблений для незаконных иммигрантов, которые уже проживают на территории страны. Будет уделено внимание также честной и взаимовыгодной торговле, пояснил представитель администрации главы США.

Что касается национальной безопасности, американский лидер будет говорить о восстановлении армии, «восстановлении политики мира через силу», стремлении к ясности в отношении партнеров и противников, а также об усилиях, направленных на «разгром терроризма» во всех регионах мира.

В целом выступление Трампа будет «оптимистичным и объединяющим», он подчеркнет необходимость сотрудничества обеих политических сил — Республиканской и Демократической партий США.

Читайте также: The Hill: США разучились побеждать в ядерных войнах