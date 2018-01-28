Киев, 28 января, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Решение польского сейма о запрете пропаганды бандеровской идеологии подлежит осуждению Киевом, глава МИД Украины Павел Климкин должен покинуть свой пост. Такие требования к украинскому президенту Петру Порошенко выдвинули националисты из партии «Свобода», их заявление опубликовано на сайте партии.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

По мнению националистов, президент Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий должны немедленно инициировать и созвать внеочередную сессию парламента для адекватной оценки решения сейма Польши. Деятельность Климкина они назвали «очередным провалом» украинской дипломатии и заявили, что министра нужно уволить.

Кроме того, Порошенко, отвечающий за внешнюю политику Киева, должен безотлагательно выступить с публичным осуждением решения сейма и вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звание Героя Украины, говорится в заявлении.

Принятые нижней палатой польского парламента поправки в «Свободе» восприняли как «беспрецедентную обиду» и назвали «прямым вмешательством во внутренние дела Украины» и «выдвижением территориальных претензий».

Ответственность за решение польского сейма националисты возложили на украинскую власть. Действующее руководство страны потакало Варшаве, уверены они.

Напомним, что для членов партии «Свобода» национальным героем Украины является Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Указанная армия действовала преимущественно на Западной Украине, где воевала против советских войск при сотрудничестве с немецкими фашистами.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января сейм Польши утвердил поправки к закону об Институте национальной памяти. Инициативу одобрили депутаты от правящей партии «Закон и справедливость», партии «Кукиз-15» и Польской крестьянской партии.

Законопроект вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Пропаганда идеологии бандеровцев и отрицание геноцида поляков — Волынской резни — отныне запрещены. Уголовное преследование грозит как гражданам Польши, так и иностранцам. Нарушившие закон могут быть лишены свободы на срок до трех лет.