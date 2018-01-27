Москва, 28 января, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Административная ответственность грозит двум мужчинам, которые зарегистрировали однополый брак в Дании и внесли соответствующий штамп в российские паспорта по возращении на родину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Charly_7777 Паспорт России

В отношении гей-пары возбуждено дело об административном правонарушении за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина России. Речь идет о статье 19.16 КоАП РФ.

Отмечается, что мужчины инициировали внесение в свои паспорта отметок, которые не предусмотрены действующим законодательством. Их паспорта подлежат изъятию — они будут приобщены к делу, а в дальнейшем — заменены в установленном порядке, пояснили в полиции.

Напомним, 25 января СМИ сообщили о том, что в России якобы впервые признан однополый союз двух мужчин, заключивших брак в Дании. Позже в интернете были опубликованы фото паспортов Евгения Войцеховского и Павла Стоцко. Штампы на странице «Семеное положение» подтверждали, что мужчины поженились в коммуне Копенгаген 4 января. При этом утверждалось, что штампы геям проставили в одном из столичных МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, позже выяснилось, что отметки в паспортах Войцеховскому и Стоцко сделали в управлении по вопросам миграции МВД России. Ведомство объявило документы гей-пары недействительными с внесением в соответствующую базу данных.

Также МВД приступило к служебной проверке сотрудников, работавших с паспортами мужчин. Как пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудница, в нарушение закона проставившая штампы, и ее непосредственный руководитель будут уволены.

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