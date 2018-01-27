Ленинградский день победы отметили салютом на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 28 января, 2018, 01:26 — ИА Регнум. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, Марсово поле в центре Петербурга стало площадкой для масштабной культурно-исторической реконструкции, посвященной жизни и борьбе блокадного города в 1941—1944 годах, подвигу ленинградцев и бойцов Красной Армии, отстоявших город.
На Марсовом поле были развернуты сразу несколько выставочных площадок, разделенных на тематические зоны. Среди них — площадки, посвященные местной ПВО блокадного Ленинграда, среди бойцов которой было множество женщин, противотанковой обороне города, борьбе с артиллерией противника, советским военным разведчикам и контрразведчикам.
На площади было представлено подлинное вооружение Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, а также трофеи, захваченные у врага под Ленинградом. В частности, гости Марсова поля увидели противотанковые пушки, противотанковые ежи, военные автомобили, минометы, артиллерийские орудия, стрелковое оружие и многое другое.
Реконструкторы из числа участников военно-исторических клубов в форме военных лет развернули пункты приема и подготовки новобранцев Красной Армии, полевой медпункт, военно-полевой пункт связи с экспонатами солдатского быта времен войны. Также на Марсовом поле прошли лекции и мастер-классы.
Для гостей и зрителей была организована полевая кухня с горячей солдатской кашей, перед собравшимися выступали артисты «фронтовых бригад» с песнями военных лет, а ближе к вечеру — духовой оркестр, исполнивший фрагменты Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.
Перед собравшимися на Марсовом поле были зачитаны письма советских солдат своим родным и близким, не дошедшие до адресатов. Эти письма, датированные 1943−44 годами, были найдены поисковиками в местах боёв за Ленинград.
Финальным эпизодом реконструкции стало театрализованное представление жизни блокадного Ленинграда накануне полного освобождения от блокады 27 января 1944 года, завершившееся 24 пиротехническими залпами из 12-ти настоящих пушек времен Великой Отечественной войны.