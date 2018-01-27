Санкт-Петербург, 28 января, 2018, 01:26 — ИА Регнум. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, Марсово поле в центре Петербурга стало площадкой для масштабной культурно-исторической реконструкции, посвященной жизни и борьбе блокадного города в 1941—1944 годах, подвигу ленинградцев и бойцов Красной Армии, отстоявших город.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы обедают

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенный Невский к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда

На Марсовом поле были развернуты сразу несколько выставочных площадок, разделенных на тематические зоны. Среди них — площадки, посвященные местной ПВО блокадного Ленинграда, среди бойцов которой было множество женщин, противотанковой обороне города, борьбе с артиллерией противника, советским военным разведчикам и контрразведчикам.

На площади было представлено подлинное вооружение Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, а также трофеи, захваченные у врага под Ленинградом. В частности, гости Марсова поля увидели противотанковые пушки, противотанковые ежи, военные автомобили, минометы, артиллерийские орудия, стрелковое оружие и многое другое.

Реконструкторы из числа участников военно-исторических клубов в форме военных лет развернули пункты приема и подготовки новобранцев Красной Армии, полевой медпункт, военно-полевой пункт связи с экспонатами солдатского быта времен войны. Также на Марсовом поле прошли лекции и мастер-классы.

Дарья Драй ИА REGNUM Культурно-историческая интерактивная площадка на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс для детей

Для гостей и зрителей была организована полевая кухня с горячей солдатской кашей, перед собравшимися выступали артисты «фронтовых бригад» с песнями военных лет, а ближе к вечеру — духовой оркестр, исполнивший фрагменты Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.

Дарья Драй ИА REGNUM Гости полевой кухни

Перед собравшимися на Марсовом поле были зачитаны письма советских солдат своим родным и близким, не дошедшие до адресатов. Эти письма, датированные 1943−44 годами, были найдены поисковиками в местах боёв за Ленинград.

Дарья Драй ИА REGNUM Победа будет за нами!

Финальным эпизодом реконструкции стало театрализованное представление жизни блокадного Ленинграда накануне полного освобождения от блокады 27 января 1944 года, завершившееся 24 пиротехническими залпами из 12-ти настоящих пушек времен Великой Отечественной войны.