Анкара, 27 января, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции, которые проводят операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, могут дойти и до сирийского Идлиба. Об этом, как передает телеканал NTV, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлиба», — сказал Эрдоган.

26 января глава Турции заявлял, что после захвата Африна турецкая армия направится на Манбидж, также удерживаемый курдским ополчением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года ВС Турции фактически начали вторжение на территорию Сирии. Представители руководства Турции заявляют, что военные ведут боевые действия исключительно против сил сирийских курдов, которых считают террористами.

Читайте также: Турция в Африне: Курды готовы «ответить» Эрдогану

А также: Турция призвала США разорвать связи с «террористами»