Рим, 27 января, 2018, 21:55 — ИА Регнум. 27 января на стадионе «Читта-дель-Триколоре» был разыгран матч 22-го тура Серии А между командами «Сассуоло» и «Аталанта». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

(сс) AnnRos Футбол

На 30-й минуте итальянский полузащитник Андреа Масьелло открыл счет, замкнув навес Йосипа Иличича — 0:1. В конце матча Бриан Кристанте удвоил преимущество в счете после ассиста Иличича — 0:2. Через 3 минуты Ремо Фройлер установил окончательный счет — 0:3.

Статистика матча («Сассуоло"/"Аталанта»)

Удары 4/13

Удары в створ 1/10

Владение 48%/52%

Фолы 9/11

Набрав 33 очка «Аталанта» поднялась на 7-ю строчку. «Сассуоло» с 22-мя очками остался на 14-м месте.

Составы на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Ачерби, Лирола, Гольданига, Маньянелли, Миссироли, Дункан, Фальчинелли, Политано, Берарди.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Масьелло, Паломино, Кристанте, Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань, Иличич, Корнелиус.

Главный арбитр матча: Паоло Валери.

Предупреждения: Гольданига — 68.

Удаления: Гольданига — 90+6.

Голы: Масьелло 30 — 0:1, Кристанте 83 — 0:2, Фройлер 86 — 0:3.