Москва, 27 января, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор в субботу, 29 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ на странице в соцсети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29−30 января 2018 г. министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор двух дипломатов состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29−30 января в Сочи состоится организованная Москвой международная встреча по межсирийскому урегулированию. 20 января представители РФ, Ирана и Турции согласовали списки участников мероприятия.

Мероприятие проводится в поддержку девятых женевских переговоров по Сирии, посредником в которых выступает спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

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