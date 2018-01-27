Волжский, Волгоградская область, 27 января, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Волгоградской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Волгоградской области.

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ЧП произошло в субботу, 27 января, на улице Пушкина в городе Волжский. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

«В 17.49 мск поступило сообщение о том, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в г. Волжский произошел взрыв бытового газа без последующего горения и видимых обрушений», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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