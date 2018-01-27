Киев, 27 января, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Марш против президента Украины Петра Порошенко пройдет в Киеве 4 февраля 2018 г. Об этом сообщил лидер партии «Рух новых сил» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «NewsOne».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

"Мы будем собираться в Киеве в 12:00 (13.00 мск), — заявил Саакашвили. — Наверное, традиционно пойдем от Парка Шевченко, а потом будет большое собрание на майдане».

По его словам, представители оппозиции «должны решить: сдаемся или идем до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу прокурора и избрал меру пресечения в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в виде частичного домашнего ареста.

Кроме домашнего ареста с 22:00 до 7:00 суд обязал Саакашвили носить электронный браслет.

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