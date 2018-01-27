Париж, 27 января, 2018, 20:50 — ИА Регнум. 27 января на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч 23-го тура Лиги 1 между командами «ПСЖ» и «Монпелье». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу парижан.

(сс) AnnRos Футбол

На 11-й минуте ургувайский форвард Эдинсон Кавани открыл счет, замкнув передачу Адриана Рабио — 1:0. На 40-й минуте звезда сборной Бразилии Неймар удвоил преимущество в счете ударом с пенальти — 2:0. На 70-й минуте вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария довел счет до разгромного — 3:0. Через 12 минут Неймар установил окончательный счет в матче после ассиста Кавани — 4:0.

Статистика матча («ПСЖ"/"Монпелье»)

Удары 10/10

Удары в створ 7/3

Владение 61%/39%

Фолы 16/11

Набрав 59 очков «ПСЖ» оторвался от ближайших преследователей на 11 баллов. «Монпелье» с 31-м очком остался на 7-й позиции.

Составы на матч:

«ПСЖ»: Ареола, Силва, Кимпембе, Менье, Курзава, Ло Чельсо, Дракслер, Рабио, Кавани, Неймар, Ди Мария.

«Монпелье»: Лекомт, Конгре, Илтон, Мендес, Самбиа, Ласн, Скири, Мукиэле, Коцца, Сьо, Мбенза.

Главный арбитр матча: Франк Шнедер.

Предупреждения: Кавани — 12, Мендес — 39, Скири — 55.

Голы: Кавани 11 — 1:0, Неймар (пен) 40 — 2:0, Ди Мария 70 — 3:0, Неймар 82 — 4:0.