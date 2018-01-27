Вашингтон, 27 января, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Власти США осуждают теракт, который произошел 27 января в Афганистане. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт на странице в соцсети Twitter.

U.S. Department of State Хизер Нойерт

«Мы (власти США) осуждаем сегодняшнюю трусливую атаку в Кабуле и тех, кто совершил ее, — отметила Науэрт. — Наши мысли обращены к пострадавшим и их семьям, мы поддерживаем храбрый народ Афганистана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в центре Кабула в результате теракта погибли 95 человек, еще более 150 получили ранения. Машина скорой помощи, начиненная взрывчаткой, взорвалась на контрольно-пропускном пункте (КПП) полиции.

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