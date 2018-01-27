«Кельн» упустил победу над «Аугсбургом»
Берлин, 27 января, 2018, 19:26 — ИА Регнум. 27 января на стадионе «Рейн Энерги» был разыгран матч 20-го тура Бундеслиги между командами «Кельн» и «Аугсбург». Матч завершился со счетом 1:1.
На 40-й минуте сербский атакующий полузащитник Милош Йойич открыл счет точным ударом со штрафного — 1:0. На 77-й минуте Каюби сравнял счет — 1:1.
Статистика матча («Кельн"/"Аугсбург»)
Удары 9/6
Удары в створ 4/2
Владение 50%/50%
Фолы 10/14
С 28-ю очками «Аугсбург» остался на 8-м месте. «Кельн» с 13-ю очками остался на последней строчке.
Составы на матч:
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Соренсен, Хектор, Мере, Хегер, Йойич, Клеменс, Озкан, Теродде, Осако.
«Аугсбург»: Хитц, Опаре, Гауэлеу, Макс, Хинтереггер, Хедира, Байер, Грегоритш, Джачхоль, Каюби, Финнбогасон.
Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.
Предупреждения: Байер — 65, Хедира — 74, Клюнтер — 81, Кордова — 83, Озкан — 87, Леманн — 90.
Голы: Йойич 40 — 1:0, Каюби 77 — 1:1.