Берлин, 27 января, 2018, 19:26 — ИА Регнум. 27 января на стадионе «Рейн Энерги» был разыгран матч 20-го тура Бундеслиги между командами «Кельн» и «Аугсбург». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

На 40-й минуте сербский атакующий полузащитник Милош Йойич открыл счет точным ударом со штрафного — 1:0. На 77-й минуте Каюби сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Кельн"/"Аугсбург»)

Удары 9/6

Удары в створ 4/2

Владение 50%/50%

Фолы 10/14

С 28-ю очками «Аугсбург» остался на 8-м месте. «Кельн» с 13-ю очками остался на последней строчке.

Составы на матч:

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Соренсен, Хектор, Мере, Хегер, Йойич, Клеменс, Озкан, Теродде, Осако.

«Аугсбург»: Хитц, Опаре, Гауэлеу, Макс, Хинтереггер, Хедира, Байер, Грегоритш, Джачхоль, Каюби, Финнбогасон.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.

Предупреждения: Байер — 65, Хедира — 74, Клюнтер — 81, Кордова — 83, Озкан — 87, Леманн — 90.

Голы: Йойич 40 — 1:0, Каюби 77 — 1:1.