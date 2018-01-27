Свердловская область, 13 мая, 2008, 08:40 — ИА Регнум. Горняки из шахты ОАО "СУБР" "Красная шапочка" требуют отменить решение Свердловского областного суда о признании их забастовки незаконной. Как сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в Независимом профсоюзе горняков Североуральска, они уже подали в областной суд кассационную жалобу.

Напомним, 24 апреля суд признал их забастовку незаконной. Забастовка горняков шахты проходила в конце марта начале апреля, в ней принимали участие более 100 шахтеров.