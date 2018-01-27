Москва, 27 января, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская предложила главе Белого дома США Дональду Трампу посетить российский Крым. Об этом она рассказала в интервью РИА «Новости», комментируя персональные санкции Вашингтона.

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«Я (…) приглашаю его (президента США) в солнечный российский Крым, — говорит Поклонская. — Безопасность господина президента (Трампа) гарантирована комплексом С-400 «Триумф».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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