Киев, 27 января, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Украины должны готовиться к работе на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, слова которого обнародованы на официальном сайте ведомства.

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«Уже скоро наступит фаза, когда Национальная полиция совместно с Национальной гвардией зайдут на пока оккупированные территории, и там надо будет следить за порядком», — говорит Аваков.

По его словам, освобождать территории в Донбассе — очень «тяжелая работа», поэтому силовикам нужно готовиться к этому «уже сейчас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война, после госпереворота в Киеве. Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

Несмотря на подписанные Минские соглашения, официальный Киев открыто их игнорирует, а западные «партнеры» Украины потворствуют в этом украинским властям, экспортируя ВСУ оружие, боеприпасы и обмундирование.

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