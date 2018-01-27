Жигулевск, Самарская область, 27 января, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В Самарской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем и маршруткой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Tysto Авария

ДТП произошло в субботу, 27 января, на федеральной трассе М-5 «Урал» в районе города Жигулевска. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще девять получили травмы.

«Грузовик Volvo, у которого, по предварительной информации, отказали тормоза, столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, после чего врезался в «Газель», — передает вещатель.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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