Кабул, 27 января, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В центре Кабула в результате теракта погибли 95 человек, еще более 150 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

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Машина скорой помощи, начиненная взрывчаткой, взорвалась 27 января на контрольно-пропускном пункте (КПП) полиции.

«В результате взрыва спрятанной в машине скорой помощи бомбы в Кабуле погибли, по меньшей мере, 95 человек и около 158 пострадали», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в центре Кабула на площади Садарат, перед старым зданием министерства внутренних дел Афганистана, прогремел мощный взрыв.

Ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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