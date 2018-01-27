Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 95
Кабул, 27 января, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В центре Кабула в результате теракта погибли 95 человек, еще более 150 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Машина скорой помощи, начиненная взрывчаткой, взорвалась 27 января на контрольно-пропускном пункте (КПП) полиции.
«В результате взрыва спрятанной в машине скорой помощи бомбы в Кабуле погибли, по меньшей мере, 95 человек и около 158 пострадали», — передает вещатель.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в центре Кабула на площади Садарат, перед старым зданием министерства внутренних дел Афганистана, прогремел мощный взрыв.
Ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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