Калуга, 27 января, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Более 360 млн рублей, в том числе из федерального бюджета более 152 млн рублей, предусмотрено в 2018 г. на работы по благоустройству. Об этом заявил 26 января на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан Маилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Заместитель министра строительства и ЖКХ региона Руслан Маило

По его словам, в областном бюджете 2018 года предусмотрено более 208 млн рублей, что на 140 млн рублей больше, чем было необходимо по условиям софинансирования. В приоритетном проекте в 2018 — 2022 годах примут участие 57 муниципальных образований, на территориях которых расположены населенные пункты численностью более 1000 человек.

«За пять лет реализации проекта нам предстоит навести порядок в более чем 3300 дворах и на более 300 общественных территориях», — пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

В этом году был изменен механизм реализации проекта. В связи с этим, Руслан Маилов акцентировал внимание на том, что «задачи, поставленные на 2018 год, определяют новые направления в организации мероприятий по реализации проекта». Так, будет проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 — 2019 годах.

Рейтинговое голосование на территории области проводится в муниципальных образованиях с численностью более 20 тыс. человек. Среди них: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Людиново, Киров, Балабаново и другие. Оно призвано привлечь жителей для совместной работы с органами власти Итоги выбора жителей должны быть известны не позднее 23 марта 2018 года .

Напомним, цель программы «Формирование комфортной городской среды» — максимальное вовлечение жителей в обсуждение проектов, как в городах, так и сельских поселениях.