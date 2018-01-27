Калуга, 27 января, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны 9 нелегальных мигрантов. Это граждане Молдавии, Узбекистана и Таджикистана.

Alimentu.ru Судебные приставы

Как сообщила 26 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, нелегальные гастарбайтеры въехали на территорию Российской Федерации и конкретно Калужской области с целью поиска работы, однако официального разрешения ни на въезд, ни на осуществление трудовой деятельности они не получили.

Нелегалы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а впоследствии признаны виновными в нарушении российского законодательства и в отношении них судом вынесено решение о принудительном административном выдворении на Родину.

Судебные приставы по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Калужской области на специально оборудованном автомобиле препроводили 2 граждан Молдавии, 3 граждан Узбекистана и 4 граждан Таджикистана в один из столичных аэропортов, где передали их сотрудникам пограничной службы.

«Судебное решение о принудительном выдворении иностранных граждан исполнено в строгом соответствии с действующим законодательством. Въезд в Россию данным лицам будет закрыт на пять лет», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, ежегодно, в среднем сотрудники специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Калужской области проводят до пункта пропуска через государственную границу порядка 300 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

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