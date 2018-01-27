Калуга, 27 января, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Концепцию цифровой трансформации Калужской области 26 января представил на встрече с представителями делового сообщества министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече с бизнес-сообществом региона

По словам министра, задача программы — создание экономики нового уклада, ключевыми факторами которой станут цифровые технологии и услуги. Они будут постепенно внедряться во все основные сферы производства, а также в образование, здравоохранение, систему управления городским хозяйством. К этим процессам планируется активно привлекать и региональный бизнес.

На встрече, в частности отмечалось, что Калужская область намерена войти в число пилотных регионов для внедрения данной программы. В этой связи будет сформирована соответствующая нормативная база, определены конкурентные преимущества и направления для цифровизации. В качестве тестовой площадки для отработки ключевых проектов предложена территория северных районов области и первого наукограда России — Обнинска.

Глава региона Анатолий Артамолнов акцентировал внимание калужских предпринимателей на необходимости продолжения эффективного диалога. «Цель одна — идти навстречу друг другу», — заметил он.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече с бизнес-сообществом региона

При этом губернатор пояснил, что на поддержку власти могут рассчитывать только те предприниматели, которые ведут дела цивилизованно и открыто. Именно для них в регионе создаются особые преференции. «Надо сделать все необходимое, чтобы работа в обход законов, зарплата в конвертах, сокрытие прибыли и прочее уходили из практики», — подчеркнул Анатолий Артамонов. Он призвал деловое сообщество к совместному решению этой задачи. В числе приоритетов на ближайший период калужский губернатор назвал развитие «экономики знаний».

Напомним, за 2017 год консолидированный бюджет Калужской области получил 69 млрд рублей доходов. Этот показатель почти на 8 млрд больше, чем в 2016 году. Темп роста составил 113%. Также на 18% вырос уровень налоговых и неналоговых доходов региона, он составил 42 млрд рублей.

В прошлом году отмечен рост индекса промышленного производства более чем на 10%. Так в фармацевтической области он составил 80%, а в автомобилестроении — 20%.

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