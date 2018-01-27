Миасс, Челябинская область, 27 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В городе Миассе Челябинской области вечером 26 января прохожие обнаружили на улице тело молодой женщины. Об этом сегодня, 27 января, сообщают местные СМИ.

George Hodan Окна

Погибшая лежала под окнами общежития, расположенного на Севастопольской улице.

Известно, что погибшей было 26 лет и неё есть двое детей. Недавно у неё скончалась мать и с тех пор она злоупотребляла алкоголем, а также находилась в подавленном состоянии.

Причину смерти девушки установит следствие. Не исключено, что речь идёт о самоубийстве.

Детей погибшей поместили в дом ребенка.