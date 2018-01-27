Калуга, 27 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Контролировать качество поставляемых продуктов питания для бюджетных учреждений — детских садов и школ призвал на заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров, сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

По словам калужского министра, если продукция не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, и при проверке выявляются нарушения, то такие поставщики должны попадать в реестр недобросовестных.

«Таким необходимо ставить заслон и выводить их с рынка. Они не должны работать, тем более с поставкой продуктов питания для наших детей», — подчеркнул Владимиров.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, калужские парламентарии считают, что школьное питание следует вывести из-под действия федерального законодательства о государственных закупках. При Заксобрании Калужской области создана рабочая группа по подготовке предложений по изменению федерального законодательства в части организации и контроля качества питания школьников.

Депутаты рассмотрели вопрос о возможности исключения закупки продуктов питания для образовательных организаций из норм федерального закона № 44-ФЗ, принятого в марте 2013 года. По словам заместителя министра образования и науки Калужской области Снежаны Терехиной, сейчас при определении поставщика продуктов или услуги по организации школьного питания используется процедура торгов. При этом главным критерием является цена, а не качество продукции. В результате на торгах цена существенно снижается, но накормить детей на оставшуюся сумму качественными продуктами бывает очень сложно. Для решения проблемы необходимо вывести школьное питание из-под действия федерального законодательства о государственных закупках.

Заместитель министра также затронула вопросы, касающиеся разработки меню школьных столовых, контроля со стороны медицинских работников за соблюдением санитарно-гигиенических требований в данной сфере, использования возможностей государственно-частного партнерства. Рабочая группа намерена детально изучить данный вопрос, рекомендовать муниципальным депутатам провести соответствующие проверки в школах. Предложения по внесению изменений в федеральное законодательство планируется оформить к 1 февраля 2018 года.

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