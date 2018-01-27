Анкара, 27 января, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Утверждения представителей США о прекращении поставок вооружения представителям курдской партии «Демократический союз» (PYD) на север Сирии должны быть подтверждены фактами. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Анкара должна удостовериться в прекращении поставок оружия, — пояснил Чавушоглу. — США должны разорвать связи с террористами».

По его словам, ранее глава Белого дома Дональд Трамп обещал, что поставки оружия курдским подразделениям и «Сирийским демократическим силам» прекратятся.

«Однако вскоре из Вашингтона прозвучали совершенно иные заявления, — констатировал турецкий министр. — То есть имеет место несостыковка, противоречия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. армия Турции фактически начала вторжение на территорию Сирии. Представители руководства Турции заявляют, что военные ведут боевые действия исключительно против сил сирийских курдов, которых считают террористами.

Читайте также: Эрдоган: после Африна войска Турции пойдут на Манбидж

А также: Эрдоган призвал Трампа отказаться от снабжения курдов оружием