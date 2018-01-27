Пермь, 27 января, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Пермском крае в результате пожара в частном доме погибли два ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Пермскому краю.

Pexels Пожар

Трагедия произошла в ночь на субботу, 27 января, на улице Дорожная в поселке Ильинский.

«Были обнаружены тела 5 человек: 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и двоих их детей в возрасте 5 и 7 лет, а также 77-летней женщины — матери погибшего мужчины», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время на месте ЧП работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

Причины трагедии пока не установлены.

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