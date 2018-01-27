Киев, 27 января, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Отказ президента США Дональда Трампа провести ранее согласованную встречу на форуме в Давосе с президентом Украины Петром Порошенко имеет только одну интерпретацию — это «черная метка» «шоколадному королю» Украины. Так прокомментировал отсутствие встречи двух президентов на Всемирном экономическом форуме в Давосе шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Кадр из мультфильма «Остров сокровищ», 1982 Черная метка

«Публичный отказ во встрече с Порошенко и передача прав на нее госсекретарю США Рексу Тиллерсону говорит о том, что в США Порошенко перестали воспринимать в качестве президента страны, с которым можно иметь дело. Таким образом, задолго до окончания своего первого срока Порошенко превратился в «хромую утку».

Отказ Трампа встречаться с Порошенко очень сильно ударит по позициям последнего в Киеве. Теперь уже весь политический класс страны видит, что США демонстративно отказались от «своего сукина сына». Следствием этого будет неизбежная активизация политической жизни Украины, так как никто из политических сил не заинтересован в продолжении правления слабого Порошенко.

Соответственно, сегодня можно говорить о том, что руки у политического класса Украины в отношении президента Украины развязаны. От них требуется только соблюсти некий политес, чтобы все обошлось без крови. Однако, у Порошенко, после принятия закона о реинтеграции Донбасса, появился свой силовой ресурс. И так просто его теперь свергнуть не удастся, если опять же, как в Ираке, лидера страны не предадут генералы.

Вместе с тем, вопрос уже даже не в Порошенко, а в том, что следующий президент страны будет еще на порядок слабее, чем Порошенко. В этих условиях распад страны обретает все более зримые очертания. Порошенко же остается по возвращении в Киев готовить три конверта и думать о том, как остаться в живых после отставки», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что президент США Дональд Трамп так и не встретился с украинским президентом Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме, проходившем на этой неделе в Давосе. Причиной стала, как сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, «нехватка времени».