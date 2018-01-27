Ереван, 27 января, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Армения вошла в первую десятку стран по количеству жалоб, ожидающих рассмотрения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), следует из статистических данных за 2017 год, опубликованных на сайте суда.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Тем не менее, согласно отчету, в 2017 году из Армении в Европейский суд было направлено 356 жалоб, что в два раза меньше показателя за 2016 год — 753 жалобы, сообщает azatutyun. am

В 2017 году суд отказался принимать к рассмотрению 109 заявлений из Армении, 44 жалобы находятся на стадии коммуникации с правительством Армении, то есть правительству были направлены вопросы, а по 12 жалобам был вынесен вердикт.

Согласно статистике ЕСПЧ, из 12 решений, принятых в течение 2017 года в отношении Армении, в 11 было зафиксировано как минимум одно нарушение прав человека. Большинство нарушений связаны с правом на справедливое судебное разбирательство, свободу и безопасность.

Как отмечается в отчете Европейского суда, в настоящее время рассмотрения в суде ожидают 1819 жалоб из Армении, что составляет 3,2% от общего числа жалоб.