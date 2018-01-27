Красногорск, 27 января, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Программа по восстановлению военных городков в Подмосковье продлена на 2018 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин 26 января. Он напомнил, что в 2016 году была принята трёхлетняя программа восстановления военных городков в Московской области, в которую были включены 58 поселков, в первую очередь нуждающихся в помощи. Сейчас работа по включению в список продолжается. На данные цели в 2016 году было выделено 6 млрд 400 млн рублей. В 2017 году региональные власти на восстановление бывших военных объектов выделили уже 8 млрд рублей.

Соловьев Военный городок

«Благодаря этим средствам, часть военных городков уже получили новые дороги, ремонт жилого фонда и сетей, новые котельные, новые площадки и чистую воду. Но проблемы остаются, поэтому депутаты Мособлдумы продолжают мониторинг в своих округах проблем бывших военных городков и совместно с правительством ищут варианты их решения», — подчеркнул депутат.

Отметим, что 25 января в Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Одной из главных тем заседания стало обсуждение хода восстановления инфраструктуры бывших военных городков.

По словам председателя Московской областной думы и руководителя фракции «Единая Россия» Игоря Брынцалова, в военных городках Подмосковья проживает более 140 тыс. человек. Их жилищный фонд изношен — на 56%, объекты водоснабжения — на 68%, водоотведения — на 81%, теплоснабжения — на 67,5%.

«В 2017 году на восстановление инфраструктуры бывших военных городков было направлено 6 млрд рублей и дополнительно выделено еще 1,8 млрд рублей. Всего в адресный перечень мероприятий на 2017 год включено — 232 объекта (в большинстве это: котельные, коммунальные сети, дороги и учреждения бюджетной сферы), которые расположены в 24 муниципальных образованиях Московской области», — подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что работы по восстановлению и комплексному развитию инфраструктуры военных городков выполнены на 82,3%. Из 232 объектов на 191 объекте работы завершены. В 14 муниципальных образованиях (из 24), зафиксированы переносы сроков завершения работ на 2018 год.

По мнению Игоря Чистюхина, военные городки испытывают две основные проблемы. В первую очередь, их неудовлетворительное состояние связано с длительным переводом земель, на которых расположены бывшие военные городки в земли поселений, а также передача имущества Минобороны в муниципальную или региональную собственность Подмосковья.

Кроме того, в самих городках остаются множество вопросов, которые требуют решения: это неудовлетворительное состояние многих объектов социального назначения, ветхое состояние жилого фонда, низкое качество предоставления коммунальных услуг по причине изношенности основных средств ЖКХ.

«В бывших военных городках необходимо проводить ремонт дорог, благоустройство. В отдельных городках износ коммунальной, энергетической и дорожной инфраструктуры составляет до 70%. Отсутствуют детские площадки, мусорные контейнеры, проблемы с уличным освещением», — подчеркнул Чистюхин.

Добавим, по словам Игоря Брынцалова, основные причины переноса срока заключаются в задержках в проведении конкурсных процедур, необходимости внесения изменений в проектную документацию ввиду замечаний. Кроме того, отмечается недобросовестная работа подрядных организаций, техническая сложность выполнения работ и несвоевременность передачи земли под объекты в муниципальную собственность.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2012 по 2015 годы на баланс Подмосковья было передано 187 военных городков, в 2016 году — 43 имущественных комплекса. Передача остального имущества военных городков происходила в Московской области в 2017 году.