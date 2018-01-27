Кабул, 27 января, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Об этом сегодня, 27 января, сообщает TOLO news.

U.S. Navy После взрыва

Сообщается, что мощный взрыв прогремел на площади Садарат, перед старым зданием министерства внутренних дел Афганистана.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 18 человек.

На месте происшествия работают афганские силы безопасности. Отвественность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.