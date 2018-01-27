Багдад, 27 января, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Боевой вертолёт военно-воздушных сил США по ошибке обстрелял колонну автомобилей иракских сил безопасности в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар.Об этом сегодня, 27 января, сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник.

U.S. Air Force Американский боевый вертолёт

Сообщается, что под огонь боевого вертолёта ВВС США попали начальник местной иракской полиции и глава администрации.

По предварительным данным, в результате нападения погибли семь человек, ещё 11 получили ранения. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, американские войска находятся в Ираке с 2003 года, когда США начали вторжение в эту страну в рамках «борьбы с терроризмом».