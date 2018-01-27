Москва, 27 января, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Вячеслав Сурков прокомментировал так называемый Дубайский пакет предложений США по развертыванию миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе. Соответствующее заявление Сурков сделал по итогам встречи со специальным представителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером, сообщает сегодня, 27 января, ТАСС.

Kremlin.ru Владислав Сурков

По словам Суркова, основной темой его переговоров с Волкером вновь стала российская инициатива по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.

«Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — сказал Сурков.

В «Дубайском пакете» предложений американцы подробно расписали план поэтапного развертывания миротворческой миссии ООН, увязав его с реализацией политических пунктов Минских соглашений.

«Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — отметил Сурков.

Также помощник президента России отметил, что позиции Москвы и Вашингтноа по ряду вопросов, связанных с гуманитарными проблемами Донбасса, полностью совпадают. Речь идёт об обмене пленными, открытии дополнительных пропускных пунктов, обеспечении жителей Донбасса услугами связи.

«Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие», — заявил Сурков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры Суркова с Волкером состоялись в Дубае 26 января. Это уже их четвертая встреча по украинскому урегулированию.

Так, Сурков и Волкер встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не ожидает каких-то конкретных результатов от переговоров в Дубае, так как это просто «сверка часов» и обмен мнениями по текущим вопросам.