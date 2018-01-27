Сурков: Новые предложения США по миротворцам в Донбассе вполне реализуемы
Москва, 27 января, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Вячеслав Сурков прокомментировал так называемый Дубайский пакет предложений США по развертыванию миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе. Соответствующее заявление Сурков сделал по итогам встречи со специальным представителем государственного департамента США по Украине Куртом Волкером, сообщает сегодня, 27 января, ТАСС.
По словам Суркова, основной темой его переговоров с Волкером вновь стала российская инициатива по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.
«Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — сказал Сурков.
В «Дубайском пакете» предложений американцы подробно расписали план поэтапного развертывания миротворческой миссии ООН, увязав его с реализацией политических пунктов Минских соглашений.
«Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — отметил Сурков.
Также помощник президента России отметил, что позиции Москвы и Вашингтноа по ряду вопросов, связанных с гуманитарными проблемами Донбасса, полностью совпадают. Речь идёт об обмене пленными, открытии дополнительных пропускных пунктов, обеспечении жителей Донбасса услугами связи.
«Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие», — заявил Сурков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры Суркова с Волкером состоялись в Дубае 26 января. Это уже их четвертая встреча по украинскому урегулированию.
Так, Сурков и Волкер встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не ожидает каких-то конкретных результатов от переговоров в Дубае, так как это просто «сверка часов» и обмен мнениями по текущим вопросам.