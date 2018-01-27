Лондон, 27 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. На западе Лондона легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, в результате чего погибли трое подростков. Об этом сегодня, 27 января, сообщает Sky News.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Сообщается, что инцидент произошел в районе Хайес. Легковой автомобиль марки Audi черного цвета врезался в остановку общественного транспорта. За рулем был 28-летний водитель.

В этот момент на остановке находились трое подростков. Все они погибли.

Водитель был доставлен в больницу. Также лондонская полиция сообщила, что виновник ДТП арестован.