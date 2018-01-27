Вашингтон, 27 января, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Министерство финансов США 26 января объявило о расширении санкций против Российской Федерации. В американские черные списки были добавлены 21 гражданин России и Народных Республик Донбасса (ДНР и ЛНР).

Дядя Сэм

Минфин США объяснил введение санкций в отношении каждого физического лица, а также каждой российской компании. Согласно заявлению американского финансового ведомства, санкции вводились в связи с «конфликтом на Украине, а также оккупацией Россией Крыма».

В первую очередь в черный список попали три российских гражданина и две организации, которые, по мнению властей США, связаны с поставками в Крым четырех газовых турбин германской фирмы Siemens. Напомним, что на Западе эти поставки посчитали нарушением режима антироссийских санкций и германская Siemens решила подать на российские госорганы и компании, участвовавшие в сделке в суд, но успеха не добилась.

По делу о турбинах Siemens в черные списки США внесены следующие граждане России: заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, гендиректор ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

Известно, что ООО «ВО «Технопромэкспорт» занимается строительством газовых электростанций в Крыму и поставила туда турбины Siemens.

Также в черный список внесены российские компании ООО «ВО «Технопромэкспорт» и «Силовые машины». Про «Силовые машины» известно, что эта компания является миноритарным акционером завода «Сименс технологии газовых турбин» — поставщика четырех газотурбинных установок, которые попали в Крым.

Минфин США считает, что Черезов и Грибчак курировали поставку турбин в Крым в качестве «должностных лиц правительства Российской Федерации». Ну, а вышеперечисленные компании и их руководители были субъектами, которые передали турбины в Крым.

Кроме того, в черные списки попали сразу десять министров правительств Донецкой и Луганской Народных Республик, а также губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Всех их внесли в список как «одиннадцать украинских сепаратистов», которые якобы угрожали «суверенитету или территориальной целостности Украины».